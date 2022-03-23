الجيل الجديد يلمح لمقاطعة جلسة السبت المقبل

2022/03/23 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

لمحت كتلة الجيل الجديد الكردية، اليوم الأربعاء، الى مقاطعة جلسة السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الكتلة ريبوار عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاحتمالات جميعها مفتوحة امام الجيل الجديد لجلسة السبت".

وأضاف ان "عدم المشاركة في الجلسة وارد وليس مستبعدا".

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