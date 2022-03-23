كيف سيؤثر رفع العقوبات عن ايران على العراق؟

2022/03/23 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الأربعاء، مدى تأثير رفع العقوبات المفروضة على إيران على الاقتصاد العراقي.

وقال علو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رفع العقوبات عن ايران سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي حيث ان الضغط الاقتصادي الإيراني على العراق في الوقت الحالي كبير جداً لغرض تعويض ما تخسره ايران من تأثير العقوبات المفروضة عليها منذ فترة طويلة".

واضاف ان "رفع العقوبات عن إيران سيساهم برفع الضغط عن العراق وبالتالي سيكون هنالك استقرار في مجال الاستثمار داخل البلد".

وتابع علو ان "هنالك مسألة خطرة ومخاوف بعد رفع العقوبات من استخدام ايران لأموالها المحجوزة في المصارف الغربية باتجاه عمليات التوسع في العراق والمنطقة فلن يعطي هذا الامر امكانية ان يتحرر العراق اقتصاديا ويعمل على استثمار ايراداته النفطية واستعادة مصانعه ومزارعه المتوقفة".

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