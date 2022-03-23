السودان ينفي وجود مجموعة “فاغنر” على أراضيه

2022/03/23 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاربعاء، وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة “أنشطة غير قانونية” في هذا البلد.وكان دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة قالوا في مقال مشترك: “في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب”.وأضاف الدبلوماسيون الغربيون […]

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