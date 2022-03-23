الحكومة الأوكرانية: روسيا دمرت مختبر تشرنوبيل لرصد النفايات المشعة

2022/03/23 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت القوات الروسية بنهب وتدمير معمل بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المهجورة، التي كانت تستخدم لرصد النفايات المشعة، وفقا للحكومة الأوكرانية.

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