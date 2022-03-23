2022/03/23 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل الاحتمالات مفتوحة امام الجيل الجديد لجلسة السبت، وعدم المشاركة في الجلسة وارد وليس مستبعدا ريبوار اورحمن المتحدث الرسمي لكتلة الجيل الجديد

ظهرت المقالة موقف جديد من “الجيل الجديد” حول جلسة انتخاب الرئيس المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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