بايدن يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع الناتو وبحث العقوبات ضد روسيا

2022/03/23 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ،اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف الناتو وبحث العقوبات ضد روسيا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يعتزم إجرائها الرئيس الأمريكي لعدد من الدول الأوروبية، لبحث تنسيق رد فعل إضافي لدول الاتحاد على الوضع في أوكرانيا بعد مرور شهر على الاجتياح الروسي.

ومن المقرر أن تعقد قمة قادة الناتو الخميس لمناقشة إمكانية فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

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