حقوق ترد على زيباري: مواقفكم ستذهب بالعراق نحو الأزمات

2022/03/23 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله، الأربعاء، أن الجانب الكردي وقياداتهم السياسية توالي الولايات المتحدة الأمريكية على حساب أبناء الوطن الواحد وتحديدا قوى “الإطار التنسيقي” ، فيما أشار إلى أن تصريحات الكرد تمثل نزعة عدائية ضد الاطار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال فضل الله […]

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