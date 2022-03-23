وزير الثقافة يلاحق نقيب الفنانين قانونيا بعد شتم الكاظمي

2022/03/23 | 19:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن جودي هجوماً لاذعاً على رؤساء الحكومات العراقية لتنصلهم عن دعم الفن والمسيرة السينمائية.

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