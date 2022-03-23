الهوية المصرية وإستلاب الوعي - سلوى فاروق رمضان

2022/03/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلوى_فاروق_رمضان كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن كثير من التناقضات لأطراف الصراع ، فالديمقراطية عند أمريكا لا تمنعها من إلزام الجميع على إعلان إدانتهم لروسيا ، ولكن في حرب مصر ضد الإرهاب تصبح الديمقراطية معناها أن نجبر علي التفاوض مع الإرهابيين ودمجهم في نسيجنا الوطني ويصبح الإرهابيين في الإعلام الغربي والعربي المعادي مجموعة متمردة مسلحة مختلفة مع النظام الحاكم! كشفت على الجانب الأخر تناقض روسيا ، ففي لقاء ا ......





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