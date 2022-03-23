تعليق لمدرب المنتخب العراقي حول المباراة أمام الإمارات

2022/03/23 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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شهد: لا نقبل سوى الفوز

عقدَ المؤتمرُ الصحفي لمدربِ المُنتخب العراقي، عبد الغني شهد، في ملعبِ الملك فهد في العاصمةِ الرياض الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطني والإمارات ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ .وشدّدَ شهد، في المؤتمرِ الصحفي، على أهميةِ المباراة، وقالَ"إن تركيزنا ينصب وفق الحساباتِ المنطقية للمُباراةِ التي لا نقبل سوى الفوزَ فيها".وعن عاملِ اللعب خارج الأرض، وهل سيشكل عاملاً سلبياً، أوضحَ شهد " إننا كنا نمني النفسَ بأن تكون مُباراتنا في بـغــــداد، وإن أسباب نقلها إلى ملعبٍ محايدٍ غير مبررةٍ، ويؤسفنا عدم اللعب على أرضنا وبمؤازرة جمهورنا، ولا نخفي أن الكثير من النتائج الايجابية للمُنتخبِ الوطني قد تحققت خارج الديار، وسنسعى إلى ذلك غداً".وأضافَ شهد في المؤتمر الصحفي: إن المُنتخب العراقي، خصوصاً اللاعبين مع الجهاز الفني السابق، عانوا من ضغوطاتٍ في المبارياتِ السابقة، والدليلُ فقدانهم التركيز في بعض المباريات، ومنها في الدقائق الأخيرة، ونحاولُ التغيير من أفكار اللاعبين وتخفيف حجم الضغوطات عليهم، وبالرغم من عدم تحقيق أي فوزٍ لكن الحظوظَ لا تزال مواتيةً في المجموعة، ولكل المنافسين، في خطفِ بطاقةِ التأهل الثالثة".

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