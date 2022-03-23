امر وزاري يخص نقيب الفنانين العراقيين بعد وصف الكاظمي والعبادي بـ

2022/03/23 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن المخالفات المنسوبة إلى نقيب الفنانيين العراقيين.

وقال إعلام الوزارة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إنه "بناء على أحكام قانون انضباط موظفي الدولة تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن المخالفات المنسوبة إلى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي".

أدناه نص الوثيقة:

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