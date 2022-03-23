2022/03/23 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف “انقاذ وطن” يرشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/23 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف “انقاذ وطن” يرشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف “انقاذ وطن” يرشح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).