الجزائر.. السجن 5 سنوات للعسكري

2022/03/23 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في أغسطس، بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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