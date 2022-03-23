بالصور.. وكالة الاستخبارات تشرع بحملة (لنصنع المستقبل)

2022/03/23 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت وكالة الاستخبارات ،اليوم الأربعاء، بحملة (نصنع المستقبل) لتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية والألعاب والهدايا على أطفال الشهداء الأبرار والمتعففين والمتميزين.

وذكر بيان للوكالة قال أنه “بالتزامن مع واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، لم تنسَ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الجانب الإنساني، فقد شرعت وبتوجيه من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بحملة (نصنع المستقبل) لتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية والألعاب والهدايا على أطفال الشهداء الأبرار والمتعففين والمتميزين.

وأضاف البيان أن الحملة بدأت في مدرسة حلب الابتدائية الثانية إحدى مدارس العاصمة بغداد ومن المؤمل أن تشمل مدارس أخرى في مناطق متفرقة.

وأشار الا أن مفارز الوكالة القت محاضرة توعوية تثقيفية عن تعزيز الروح الوطنية ودعم الأجهزة الأمنية ومحاربة الفكر المتطرف والابلاغ عن الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي.

وشهدت هذه الحملة أيضاً رفع العلم العراق داخل هذه المدرسة وسط اناشيد الطلبة التي تغنت بحب العراق.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من قبل الكادر التدريسي والطلبة، داعين الله سبحانه وتعالى أن ينعم على جميع بالأمان والاستقرار وان يحفظ قواتنا الأمنية البطلة.

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