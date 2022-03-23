130 فناناً من 36 دولة يشاركون بمعرض فلسطين الدولي للكاريكاتير في بغداد

2022/03/23 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بهدف احياء القضية الفلسطينية وفن الكاركاتير، افتتح في العاضمة العراقية بغداد معرض فلسطين الدولي الأول لرسامي الكاركاتير،بمشاركة 130 فناناً عالمياً من 36 دولة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، رسام الكاريكاتير علي عاتب ، أن “الفكرة الأساسية تضم هدفين، الأول احياء القضية الفلسطينية التي شابها الكثير من التشويه والغموض، وثانياً إحياء فن الكاريكاتير، وحلمنا كان إقامة معرض عالمي في بغداد”.

وأضاف، أن “المعرض يشارك فيه 130 فناناً، ووصلت بداية 700 لوحة، وتم اختيار 200 منها في هذا المعرض المنفرد”.

وتابع أن “المعرض يعد أكبر تظاهرة من نوعها في الشرق الأوسط، وبعد إقامته في بغداد هناك محطة ثانية في محافظة كربلاء وفي القشلة والبصرة والناصرية وهناك دعوة أيضاً في الموصل وستكون بالاتفاق مع المحافظات”.

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