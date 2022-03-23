2022/03/23 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط 4% عند التسوية مع فرض أمريكا حظرا على واردات نفط روسيا وتصريحات بريطانيا بأنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية العام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 128 دولارا للبرميل عند التسوية بارتفاع 4%، بينما بلغت العقود الأمريكية الآجلة 123.70 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها ثلاثة وستة اعشار بالمئة.



وتُصدر روسيا ما بين سبعة إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ هجوم روسيا على أوكرانيا.

ويتوقع أن تحدث هذه القرارات مزيد من الاضطرابات بسوق الطاقة العالمية كون روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط 4 % مع حظر أمريكا واردات خام روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط 4 % مع حظر أمريكا واردات خام روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).