الدولار يسقط فجأة أمام الروبل الروسي

2022/03/23 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يبدو أن الدولار سقط بالضربة الفنية القاضية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الروبل الروسي الذي قفز إلى أعلى مستوياته أمام العملة الأمريكية من مطلع مارس.جاء الارتفاع المفاجئ للروبل الروسي مقابل الدولار بعد القرار الطارئ الي اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت […]

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