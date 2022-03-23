انحسار مياه 5 انهر رئيسية في محافظة عراقية بنسبة 90%

2022/03/23 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن انحسار مياه 5 انهر رئيسية في ديالى بنسبة 90%.وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة ( 45كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في حديث لـ/ المعلومة/ ان “المقدادية تتميز باحتوائها خمسة انهر رئيسية في ديالى ابرزها مهروت والخالص والروز وخريسان ورغم ذلك تشهد جفافا وازمة مياه حادة بدات تثير […]

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