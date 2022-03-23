صافرة صينية تضبط لقاء أسود الرافدين أمام الابيض الإماراتي

2022/03/23 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم.وسيكون الحكم مانينغ، حكماً للساحة يساعده كل من شي زيانغ مساعداً اول وكاو يي مساعداً ثانياً.وسيكون الكويتي احمد العلي حكماً رابعاً ومينغ فو حكماً للفار يعاونه الاردني أدهم المخادمة.وستنطلق صافرة بداية المباراة عند […]

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