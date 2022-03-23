وداعاً نهر الموت .. رواية لبنانية جديدة

2022/03/23 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداعاً نهر الموت تشكّل رواية “وداعاً نهر الموت” للكاتب اللبناني غسان شبّارو مقاربة سوسيولوجية للواقع اللبناني في ضوء التدهور البيئي الحاصل على مدى نصف القرن الأخير إلى اليوم.وبموضوعها هذا تضعنا الرواية أمام منعطف حاسم في تاريخ لبنان الحديث، وذلك عندما اختارت وبحذق أن تطرح نفسها كـ (رواية – تنويرية) في ظل الأوضاع البيئية المنهارة […]

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