الكتلة الصدرية تعلن اسماء المرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء

2022/03/23 | 19:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويضم تحالف إنقاذ وطن الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

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