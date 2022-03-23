2022/03/23 | 19:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن التحالف الثلاثي، الأربعاء، تشكيل كتلة برلمانية وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الثلاثي يرشح رسميًا ريبر أحمد للرئاسة وجعفر الصدر للحكومة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الثلاثي يرشح رسميًا ريبر أحمد للرئاسة وجعفر الصدر للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).