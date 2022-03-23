هبوط مفاجئ في مخزونات النفط والوقود الأميركية

2022/03/23 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي […]

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