تحالف إنقاذ وطن يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء

2022/03/23 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن تحالف إنقاذ وطن، اليوم الأربعاء، مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء.وقال رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أن "التحالف ماضٍ بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ويتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن". ويضم تحالف إنقاذ وطن الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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