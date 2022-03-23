هذه العادات تسبب في ارتفاع ضغط الدم.. ابتعد عنها

2022/03/23 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قد لا يلاحظ أي شخص يعاني من ضغط الدم أي أعراض على الإطلاق، لكنك ستلاحظ العواقب بالتأكيد، إذ يتسبب ارتفاع ضغط الدم في عدد من المشكلات الصحية، بدءاً من تلف الأعضاء ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات أخرى مثل أمراض القلب، وذلك بسبب عدة عوامل ومنها العادات السيئة بالأكل.فقد يتسبب التدخين والتوتر وتناول الأطعمة الخاطئة […]

ظهرت المقالة هذه العادات تسبب في ارتفاع ضغط الدم..



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