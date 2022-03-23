حسم الامر.. الكتلة الصدرية تعلن مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء- عاجل

2022/03/23 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الاربعاء، عن ترشيح ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

وقبل ذلك، اعلنت الكتلة الصدرية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد تحت اسم "انقاذ الوطن النيابي".

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