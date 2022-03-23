إزدواجية المعايير وتعظيم الوحشية في بئر سبع - سامى لبيب

2022/03/23 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (91) .- في خضم الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من إنتهاكات وبشاعة سببها الغباء والغطرسة السياسية , زفت لنا وكالات الأنباء بالأمس خبر مقتل 4 مستوطنين في عمليتي دهس وطعن في بئر السبع , فقد أفادت مراسلة الميادين في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع .وقالت مراسلة الميادين : "استشهاد فلسطيني من بدو النقب، ......





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