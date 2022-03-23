إحتلال الجيش الروسي للأراضي ألأوكراينية ... ألدوافع المشروعة - عبد علي عوض

2022/03/23 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_علي_عوض تتسم الذهنية الروسية بألتسامح والنفس الطويل، لكن حينما تتعلق ألمسألة بأمن البلد وسيادة وحدة أراضيه فلن يكون هنالك مجال للسكوت.



لا يلدَغ المرءُ من جحرٍ مرتين :- بألعودة إلى الوراء وقُبيل أندلاع الحرب الوطنية العظمى( الحرب العالمية الثانية) وقّعَ ألإتحاد السوفيتي مع ألمانيا النازية ألهتلرية إتفاقية عدم ألإعتداء، لكن تفاجأ ألإتحاد السوفيتي بإقتحام القوات النازية ألألمانية للحدود السوفيتية بأر ......





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