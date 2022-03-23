موقع بريطاني: الولايات المتحدة وأوروبا متواطئة في الحرب على اليمن

2022/03/23 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لموقع ليبر هب البريطاني إن “الهجوم العدواني” الذي شنه تحالف دول بقيادة السعودية على اليمن وشعبه أدى خسائر مروعة في البلاد وسكانها، والتي تستمر في القيام بذلك دون رادع من قبل المجتمع الدولي والقوى العالمية ، متهما الولايات المتحدة وأوروبا بالتواطؤ في الحرب على اليمن.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / […]

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