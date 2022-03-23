بعد زيارة الأسد إلى الإمارات.. إيران تعلن موقفها من تقارب سوريا مع الدول العربية

2022/03/23 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، أن بلاده ترحب بالتقارب بين سوريا وبعض الدول العربية، وذلك بعد لقائه نظيره السوري في دمشق

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