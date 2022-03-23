المخابرات السودانية تعلن كشف شبكة

2022/03/23 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، الأربعاء، القبض على شبكة أجنبية تبيع دولار مزيف.

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