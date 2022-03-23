السراج: الكاظمي يستمر بالكذب بشأن انسحاب القوات الاجنبية

2022/03/23 | 19:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر المحلل السياسي إبراهيم السراج، الأربعاء، حديث حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي العراقية بأنه مجرد أكذوبة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السراج في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحديث عن الخروج الأمريكي أو أي قوات أجنبية محتلة […]

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