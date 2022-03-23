بالفيديو.. التحالف الثلاثي يكشف عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء

2022/03/23 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الأربعاء، عن ترشيح ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري، إن “تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف، أن “التحالف ماضٍ بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ويتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن”.

ويضم تحالف إنقاذ وطن الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

بالفيديو..



تحالف إنقاذ الوطن يرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/HzU9yOB6GG

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 23, 2022

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