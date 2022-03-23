2022/03/23 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ،اليوم الأربعاء، باحتجاز القوة الامنية التي رافقت اليات امانة بغداد لرفع التجاوزات في منطقة الدورة جراء عدم تدخلها لحماية اليات امانة بغداد خلال اطلاق نار عليها .

كما وجه الغانمي باحتجاز ضابط برتبة نقيب باستخبارات الشرطة الاتحادية لاتهامة باطلاق النار على كوادر بلدية الدورة اثناء حملة لرفع التجاوزات على ممتلكات الدولة.

هذا وتعرضت كوادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الدورة ببغداد الى اعتداء مسلح من قبل مسلحين وذلك اثناء تنفيذ واجب رسمي بإزالة هياكل ومسقفات غير نظامية.

وعلى أثر ذلك ارسلت قيادة عمليات بغداد قوة إضافية لحماية كوادر الأمانة اتي استمرت بازالة التجاوز واتخاذ اللازم بحق المعتدين على كوادر البلدية وفق مواد القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوجه باحتجاز القوة المرافقة لأليات تعرضت لإطلاق نار بالدورة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوجه باحتجاز القوة المرافقة لأليات تعرضت لإطلاق نار بالدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).