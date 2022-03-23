"جلسة السبت".. الاتحاد الوطني يتضامن مع الإطار التنسيقي: موقفنا واحد - عاجل

2022/03/23 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الأربعاء، أن موقف حزبه مع الإطار التنسيقي حيال جلسة يوم السبت المقبل.وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني لديهم رؤية ثابتة بأن مضي التحالف الثلاثي بالجلسة لوحده سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل العملية السياسية في البلاد".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يرى بأن الثلث المعطل هو الضامن لاستقرار العملية السياسية وأوضاع البلاد، وما يتحدث به أطراف التحالف الثلاثي عن انضمام عدد من النواب المستقلين هي نوع من الحرب الإعلامية فقط".

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