شاهد.. لقطات جوية تُظهر مدينة أوكرانية تحولت إلى رماد جراء القصف الروسي

2022/03/23 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة لقصف روسي مستمر تقريبًا من الصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية منذ أوائل شهر مارس/آذار الحالي.وكانت المدينة موطنًا لحوالي 450 ألف شخص.

وقال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن المدينة الأوكرانية "تتحول إلى رماد" لكنها "ستبقى على قيد الحياة".

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