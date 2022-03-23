التحالف الفائز في الانتخابات العراقية يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والحكومة

2022/03/23 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف سياسي عراقي يضم الأطراف الفائزة في الانتخابات، الأربعاء، اسمي مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

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