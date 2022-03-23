بالصور.. المنتخب الوطني يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الإمارات

2022/03/23 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاض المنتخب الوطني بكرة القدم، مرانه الاخير استعداداً لمواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم.وأجرى منتخب أسود الرافدين، تدريباته على ملعب الملك فهد بالرياض مساء اليوم.وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإماراتي عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس.

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المنتخب الوطني يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الإمارات أولاً على ايرث نيوز.

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