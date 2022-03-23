عبد اللهيان: ايران تدعم سوريا حكومة وشعبا

2022/03/23 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وسوريا تقفان في خندق واحد، مشددا على أن بلاده تدعم سوريا حكومة وشعبا.وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب عبد اللهيان، عن سعادته للعلاقات المميزة القائمة بين طهران ودمشق.ولفت إلى أن “التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد الأولويات على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها”، […]

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