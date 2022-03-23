2022/03/23 | 20:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JrjZaYq5T4A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عيد نوروز.. عيد المحبة والتسامح - يا هلا بالضيف المطرب احمد الامير | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عيد نوروز.. عيد المحبة والتسامح - يا هلا بالضيف المطرب احمد الامير | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).