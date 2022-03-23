2022/03/23 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JQOW6Cx9970

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة آلاء حسين تتعرض للتنمر وترد على منتقديها بقوة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة آلاء حسين تتعرض للتنمر وترد على منتقديها بقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).