أنباء سارة في تدريبات الصقور تحضيراً لدوري أبطال آسيا

2022/03/23 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شهدت تدريبات القوة الجوية، أنباءً سارة استعداداً لانطلاق دوري أبطال آسيا.وشهدت التدريبات تواجد لاعب الوسط كرار نبيل الذي عاد إلى التدريبات الانفرادية من أجل استعادة لياقته البدنية بعد تماثله للشفاء.وعاد المدافع علي كاظم للتدريبات الانفرادية بعد تعرضه لشد عضلي خلال الأيام الماضية.وسينخرط المدافع ميثم جبار بتدريبات الفريق يوم غد الخميس […]

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