الصناعة تعلن إكمال إجراءات المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن

2022/03/23 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن إكمال إجراءات المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن، فيما أشارت إلى أن شركة USID أجرت دراسة شاملة للمشروع. وقال اعلام الصناعة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الاجراءات الخاصة بالمدينة الاقتصادية بين العراق والاردن اكتملت وتم تخصيص ارض لصالح هيئة المدن الصناعية"، مبينا أن شركة USID الامريكية قامت بإعداد دراسة لمعرفة الجدوى للمشروع ليتسنى طرحه كفرص استثمارية".وأضاف، أن "الهدف منها هي اقامة منطقة تنموية مشتركة تتضمن مدينة صناعية ومنطقة حرة ولوجستية لتفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي العربي المشترك من خلال استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل بالإضافة الى تفعيل دور القطاعات المرافقة مثل (النقل – الخدمات) وتكون هذه المنطقة التنموية مدعومة من قبل الحكومتين العراقية والاردنية، لتسهيل نجاح هذه المدينة التي تصب في مصلحة الشعبين العراقي والاردني". وتابع أن "البضائع المصنعة في هذه المنطقة متعددة المنشأ لتسهيل دخولها الى السوق العراقي وتصديرها الى الاسواق العالمية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين الاردن والدول الاخرى ويضاف الى ذلك الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ".

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