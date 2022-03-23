2022/03/23 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهمين اثنين بالاعتداء على اليات رفع التجاوزات في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بالاعتداء على اليات رفع التجاوزات في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بالاعتداء على اليات رفع التجاوزات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).