الديمقراطي يضع

2022/03/23 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، عن موقف جديد للتحالف الثلاثي سيعمل على تنفيذه في حال فشل بجمع نصاب كامل لجلسة السبت المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مبينا اننا لن نحضر تلك الجلسة ولن نعطي لذة النصر للطرف الآخر.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم ) اننا "اذا دخلنا جلسة السبت وفشلنا في جمع 220 نائبا فلن ندخل الجلسة حتى لانقوي الإطار ومن معهم ونضعف موقف التحالف الثلاثي".

وإضاف: "وعليه فالموقف غير واضح إلى الآن بشأن العدد النهائي فنحن نعتمد على المستقلين والمعارضين لاكمال النصاب فنحن لدينا رقم ثابت هو 174 نائبا اما باقي الارقام التي لدينا فهناك نواب مستقلين وغيرهم أعلنوا دخولهم معنا جلسة السبت لكن هناك متغيرات قد تشهد انسحاب البعض منا او عودة اخرين" .

وبين كريم ان "الإطار التنسيقي اذا وافق على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فلن نحتاج إلى المستقلين معنا وهذا امر يتخوف منه المستقلين، وعليه فأن يوم الجمعة المقبل كفيل بحسم نهائي للامور واتضاح ارقامنا الحقيقية ( نواب التحالف الثلاثي ومن معهم )".

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