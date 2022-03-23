التحالف الثلاثي يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء

2022/03/23 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد التحالف الثلاثي في العراق، اليوم

الأربعاء، مرشحيه لمنصبي رئاستي

الجمهورية والوزراء، فيما أعلن عن

تشكيل تحالف "إنقاذ وطن" الأكثر عدداً في

البرلمان.

وقال رئيس الكتلة الصدرية، حسن

العذاري، في مؤتمر

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