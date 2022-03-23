كان رئيسا لبوتين سابقا.. استقالة أول مسؤول كبير في الكرملين بعد غزو أوكرانيا

2022/03/23 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال مساعد بارز للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من منصبه، بسبب الحرب على أوكرانيا، وفق ما أوردته، الأربعاء، وكالة رويترز للأنباء.

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