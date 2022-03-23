استياء في الأمم المتحدة بعد إغلاق الثانويات أمام الفتيات الأفغانيات

2022/03/23 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن خيبة أملها و”إحباطها الكبير” بعد إغلاق ثانويات البنات في أفغانستان، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في بيان “أنا أشارك تلميذات الثانويات الأفغانية شعورهن بالإحباط وخيبة الأمل، بعدما منعن، بعد ستة أشهر من الانتظار، من العودة إلى المدرسة اليوم”.[…]

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