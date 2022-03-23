وطني الصالات يلاعب لبنان ودياً

2022/03/23 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوضُ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات في الساعةِ السابعة من مساء يوم غدٍ الخميس أولى مبارياته الوديّة أمام نظيره اللبناني في قاعةِ السد في إطار تحضيراته للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وقالَ المدربُ المساعد للمنتخبِ الوطني، حسين عبد علي في بيان لاتحاد الكرة إن “التدريبات في المعسكر التدريبي مستمرةٌ بواقعِ […]

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