الزراعة.. قرارات مهمة لدعم قطاع الدواجن

2022/03/23 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، اجتماعاَ تداوليا للمختصين بالانتاج الحيواني والعمل البيطري، في بغداد والمحافظات بحضور الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين عبيد، ومدير عام دائرة الثروة الحيوانية، عباس سالم حسين، ومدير قسم الإنتاج الحيواني في الوزارة عيسى جاسم محمد وعدد من المختصين.وناقش الخفاجي، بحسب بيان للوزارة وتلقته […]

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قرارات مهمة لدعم قطاع الدواجن أولاً على ايرث نيوز.

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